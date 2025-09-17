Ведущая Натальной карты отреагировала на критику интервью у Надежды Стрелец: люди ищут зло там, где его нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Олеся Иванченко ответила на критику своего интервью с журналисткой Надеждой Стрелец.

Олеся Иванченко
Фото: Telegram by Telegram-канал Олеси Иванченко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Олеся Иванченко

Заявление прозвучало во время фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи, где представили сериал "Няня Оксана" с Иванченко в главной роли.

Юмористка подчеркнула, что осталась довольна беседой и не заметила пассивной агрессии со стороны Стрелец.

"Иногда люди ищут зло там, где его нет. С Надеждой у нас отличные отношения", — заявила Иванченко.

Она призвала зрителей оценивать полную версию интервью, а не отдельные вырванные из контекста фрагменты.

"Мне безумно приятно, что люди меня защищают, но Надя не тот человек, от которого меня надо защищать", — добавила актриса.

Иванченко также отметила, что интервью позволило ей показать зрителям свою настоящую личность. Проект "Няня Оксана" стал дебютом телеведущей в кино. Премьера сериала состоится в конце сентября.

Уточнения

Оле́ся Евге́ньевна Ива́нченко (род. 25 августа 1995 года, Калужская) — российская юмористка, стендап-комик, ютубер и астролог. 

Наде́жда И́горевна Стреле́ц (род. 16 мая 1980, Воронеж) — российская журналистка и блогер. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
