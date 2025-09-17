Ей грех жаловаться: Лебедев напомнил Пугачёвой о личных привилегиях после её жалоб на жизнь в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Шоу-бизнес

Дизайнер Артемий Лебедев обвинил певицу Аллу Пугачёву в лицемерии после её интервью журналистке Катерине Гордеевой*.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

В своём обзоре новостей в соцсети "ВКонтакте" он заявил, что Пугачёву всегда поддерживала власть.

"Это самый обласканный властью персонаж в российском медиабизнесе. Поэтому ей на что-то жаловаться — это супермегапупер-грех и лицемерие", — отметил Лебедев.

Он подчеркнул, что в период проживания в России Пугачёва не высказывала претензий к действующей власти. Дизайнер напомнил, что певица была удостоена внимания всех президентов страны.

Алла Пугачёва впервые за время отъезда из России в 2022 году дала большое интервью, в котором раскрыла причины эмиграции. По её словам, последней каплей стали насмешки над детьми в школе после того, как её супруга, юмориста Максима Галкина* признали иностранным агентом.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
