Впервые за 5 лет: Моргенштерн* сделал заявление для поклонников после получения визы

Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил о получении визы для въезда в страны Европы. Артист анонсировал масштабный тур после пятилетнего перерыва в выступлениях на европейской территории.
Концертная программа запланирована на октябрь-ноябрь текущего года и охватит более 30 городов. В список вошли Мюнхен, Берлин, Париж, Мадрид, Лиссабон, Лондон, Амстердам и другие столицы.
Ранее артист столкнулся с отказом в американской визе.
"Не успели об Америке поплакать, а тут такое счастье привалило. Это знамение", — прокомментировал Моргенштерн* в своём Telegram-канале.
Детали проведения запланированных концертов в США остаются неизвестными.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Уточнения
Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; также нем. Morgenstern, дословно — «утренняя звезда»; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.
