Впервые за 5 лет: Моргенштерн* сделал заявление для поклонников после получения визы

Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил о получении визы для въезда в страны Европы. Артист анонсировал масштабный тур после пятилетнего перерыва в выступлениях на европейской территории.

Алишер Моргенштерн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алишер Моргенштерн

Концертная программа запланирована на октябрь-ноябрь текущего года и охватит более 30 городов. В список вошли Мюнхен, Берлин, Париж, Мадрид, Лиссабон, Лондон, Амстердам и другие столицы.

Ранее артист столкнулся с отказом в американской визе.

"Не успели об Америке поплакать, а тут такое счастье привалило. Это знамение", — прокомментировал Моргенштерн* в своём Telegram-канале.

Детали проведения запланированных концертов в США остаются неизвестными.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; также нем. Morgenstern, дословно — «утренняя звезда»; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
