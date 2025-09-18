Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Священная песня: признание Таисии Повалий после триумфа в Кремле тронуло сердца

1:26
Шоу-бизнес

В стенах Кремлёвского дворца состоялся масштабный концерт "Песни русского мира", где блистала Таисия Повалий. Артистка появилась на мероприятии в безупречном виде, что, как выяснилось, было не случайностью.

Таисия Повалий
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Таисия Повалий

В этот вечер певица исполнила всеми любимую композицию "Оренбургский пуховый платок". Зал встретил выступление Повалий с восторгом, завершив его оглушительными аплодисментами. Сама Таисия поделилась с журналистами "МК" своими чувствами, признавшись, что во время исполнения ощутила невероятный эмоциональный подъём.

"Мы эту песню пели ещё в детстве. Когда я была маленькой, исполняли её втроём: с мамой и бабушкой, поэтому эта песня для меня священная. Я пою её даже в сольных концертах. Она очень тёплая и знаковая, важная для меня", — рассказала звезда.

Повалий подчеркнула, что понимает, почему русские песни остаются актуальными даже спустя десятилетия.

"Всё дело в мелодизме, душевности, искренности, которых в современных композициях не так много. Наверное, у каждого из нас с каждой песней связана определённая история. Мы их любим ещё и потому, что это как почитание предков. Мы — наследники и должны почитать тех, кто дал нам жизнь и нас воспитал", — поразмышляла певица.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
