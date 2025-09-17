Адель напишет автобиографическую книгу после долгих отказов: о чем будут её мемуары

Британская певица Адель приняла решение написать автобиографическую книгу после многочисленных отказов издательствам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, артистка годами отклоняла предложения о создании мемуаров.
"Издатели были крайне заинтересованы в контракте, но она всегда отказывалась", — отмечает источник.
В книге Адель планирует рассказать не только о музыкальной карьере, но и о детстве, школьных годах, личных отношениях и материнстве. Её творческий путь включает четыре платиновых альбома: "19", "21", "25" и "30".
Певица является 16-кратной обладательницей премии "Грэмми". Исполненная ею заглавная тема для фильма "007: Координаты "Скайфолл"" удостоилась премии "Оскар" в 2013 году.
Уточнения
Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс (англ. Adele Laurie Blue Adkins; род. 5 мая 1988, Тоттенем, Лондон, Англия), более известная под мононимом Аде́ль, (произносится [əˈdɛl]) — британская певица и автор песен, ставшая одной из самых влиятельных фигур в современной музыке.
