Адель напишет автобиографическую книгу после долгих отказов: о чем будут её мемуары

Шоу-бизнес

Британская певица Адель приняла решение написать автобиографическую книгу после многочисленных отказов издательствам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на информированный источник.

Фото: flickr by Kristopher Harris from Charlotte, NC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По данным издания, артистка годами отклоняла предложения о создании мемуаров.

"Издатели были крайне заинтересованы в контракте, но она всегда отказывалась", — отмечает источник.

В книге Адель планирует рассказать не только о музыкальной карьере, но и о детстве, школьных годах, личных отношениях и материнстве. Её творческий путь включает четыре платиновых альбома: "19", "21", "25" и "30".

Певица является 16-кратной обладательницей премии "Грэмми". Исполненная ею заглавная тема для фильма "007: Координаты "Скайфолл"" удостоилась премии "Оскар" в 2013 году.

Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс (англ. Adele Laurie Blue Adkins; род. 5 мая 1988, Тоттенем, Лондон, Англия), более известная под мононимом Аде́ль, (произносится [əˈdɛl]) — британская певица и автор песен, ставшая одной из самых влиятельных фигур в современной музыке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
