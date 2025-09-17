Как минимум две причины: Антон Долин* объяснил, почему проигнорировал нашумевшее интервью Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Кинокритик Антон Долин* заявил, что не смотрел интервью певицы Аллы Пугачёвой с журналисткой Катериной Гордеевой**.

Антон Долин
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Антон Долин

В беседе с YouTube-каналом "И Грянул Грэм" он объяснил это нехваткой времени. Долин* отметил, что трёхчасовой хронометраж интервью заставляет его чувствовать вину перед классиками кино.

"Я себе говорю: когда посмотрю хотя бы по разу всю классику, то тогда буду смотреть что-нибудь ещё", — пояснил критик.

Он подчеркнул, что его культурное развитие шло параллельно творчеству Пугачёвой. Также критик отметил, что артистка попросту не является для него авторитетом.

При этом Долин* выразил уважение к гражданской позиции певицы и её супруга, юмориста Максима Галкина***.

Критик также назвал Гордееву талантливым журналистом и бесстрашным человеком.

* внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

** внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

*** внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Уточнения

Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский журналист, кинокритик, радиоведущий.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
