Как минимум две причины: Антон Долин* объяснил, почему проигнорировал нашумевшее интервью Пугачёвой

Кинокритик Антон Долин* заявил, что не смотрел интервью певицы Аллы Пугачёвой с журналисткой Катериной Гордеевой**.

В беседе с YouTube-каналом "И Грянул Грэм" он объяснил это нехваткой времени. Долин* отметил, что трёхчасовой хронометраж интервью заставляет его чувствовать вину перед классиками кино.

"Я себе говорю: когда посмотрю хотя бы по разу всю классику, то тогда буду смотреть что-нибудь ещё", — пояснил критик.

Он подчеркнул, что его культурное развитие шло параллельно творчеству Пугачёвой. Также критик отметил, что артистка попросту не является для него авторитетом.

При этом Долин* выразил уважение к гражданской позиции певицы и её супруга, юмориста Максима Галкина***.

Критик также назвал Гордееву талантливым журналистом и бесстрашным человеком.

Анто́н Влади́мирович До́лин (при рождении Воробьёв; род. 23 января 1976, Москва, СССР) — российский журналист, кинокритик, радиоведущий.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

