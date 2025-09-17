Кремль дал ответ: будет ли Путин присутствовать на финале Интервидения

Президент России Владимир Путин не планирует посещать финал международного музыкального конкурса "Интервидение".

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимер Путин

Об этом на брифинге для журналистов заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент фрагментарно сможет увидеть телевизионную трансляцию этого ожидаемого мероприятия, но в его графике такого посещения нет", — уточнил Песков.

Финальный этап конкурса состоится 20 сентября в московском комплексе "Live Арена".

Участником от России станет певец Шаман (Ярослав Дронов), который выступит под девятым номером с композицией "Прямо по сердцу" авторства Максима Фадеева.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прогнозировал, что аудитория конкурса может превысить четыре миллиарда зрителей.

Путин ранее отмечал значимость возобновления конкурса, называя его важной площадкой для демонстрации культурного многообразия и традиций разных народов.

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

