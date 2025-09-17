Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые платежи и подводные камни: как не потерять деньги при покупке квартиры
Война поколений на работе: как ChatGPT мирит старших и младших коллег
Поцелуй вянет, как роза: секретный уход, который стирает первые морщины с губ
Эти деревья считались символом статуса: почему их выращивание было привилегией избранных
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой

Кремль дал ответ: будет ли Путин присутствовать на финале Интервидения

1:03
Шоу-бизнес

Президент России Владимир Путин не планирует посещать финал международного музыкального конкурса "Интервидение".

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

Об этом на брифинге для журналистов заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент фрагментарно сможет увидеть телевизионную трансляцию этого ожидаемого мероприятия, но в его графике такого посещения нет", — уточнил Песков.

Финальный этап конкурса состоится 20 сентября в московском комплексе "Live Арена".

Участником от России станет певец Шаман (Ярослав Дронов), который выступит под девятым номером с композицией "Прямо по сердцу" авторства Максима Фадеева.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прогнозировал, что аудитория конкурса может превысить четыре миллиарда зрителей.

Путин ранее отмечал значимость возобновления конкурса, называя его важной площадкой для демонстрации культурного многообразия и традиций разных народов.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. 

Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.