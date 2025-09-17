Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания

Шоу-бизнес

Известная советская и российская киноактриса и депутат Госдумы Елена Драпеко высказала мнение, что лишение Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР может повлечь за собой потерю места на одном из столичных престижных кладбищ.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Как сообщает сайт aif.ru, это заявление прозвучало на фоне информации о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к президенту России Владимиру Путину с петицией о лишении певицы этого высокого звания.

"Раньше народных артистов хоронили на престижном кладбище. Сейчас не знаю как, давно никого не хоронила", — сказала Драпеко.

Также она заявила, что Пугачёвой вряд ли что-то ещё может дать звание народной артистки. Кроме того, Драпеко упомянула, что решение о лишении этого звания может быть принято указом президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва купила места на двух разных кладбищах — в Израиле и Москве.