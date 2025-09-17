Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В тысячу раз больше Челябинского метеорита: зачем мир следит за астероидом 2025 FA22
Назван главный пожиратель электроэнергии в вашем доме — и это не холодильник
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай

Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания

1:07
Шоу-бизнес

Известная советская и российская киноактриса и депутат Госдумы Елена Драпеко высказала мнение, что лишение Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР может повлечь за собой потерю места на одном из столичных престижных кладбищ.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Как сообщает сайт aif.ru, это заявление прозвучало на фоне информации о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к президенту России Владимиру Путину с петицией о лишении певицы этого высокого звания.

"Раньше народных артистов хоронили на престижном кладбище. Сейчас не знаю как, давно никого не хоронила", — сказала Драпеко.

Также она заявила, что Пугачёвой вряд ли что-то ещё может дать звание народной артистки. Кроме того, Драпеко упомянула, что решение о лишении этого звания может быть принято указом президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва купила места на двух разных кладбищах — в Израиле и Москве.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Наука и техника
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Популярное
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее

Узнайте секрет топлёного масла: чем оно лучше сливочного, в чём его особая ценность и какие ошибки могут испортить продукт.

Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Долголетие теперь продают в банке: кремы нового поколения бросили вызов уколам красоты
Макияж без тональной основы стал главным трендом 2025 года
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Ваша ласка — пытка для кошки: три зоны на её теле, прикосновения к которым рушат доверие
Последние материалы
От свежести к усталости: всего один лишний слой румян меняет образ до неузнаваемости
Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем
Цветной шифр на дорогах: что скрывают российские номера — от белого до красного
Генетическая лотерея: обладатели этой группы крови вытянули счастливый билет в долголетие
Мышцы рук не растут: 3 ошибки в тренировках, которые совершают почти все
Секрет долголетия: как уменьшить соль в рационе и прожить дольше — 5 советов диетолога
Маленький участок, огромные яблоки: хитрая схема обманула пространство и подарила урожай
Спор длиной в столетие окончен: поставлена точка в вопросе, кто умнее — кошки или собаки
Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания
Нож в руках, удары по голове: блогер Ивангай рассказал о жутких выходках Марьяны Ро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.