Неожиданные последствия: народная артистка СССР Пугачёва может лишиться не только звания

Известная советская и российская киноактриса и депутат Госдумы Елена Драпеко высказала мнение, что лишение Аллы Пугачёвой звания народной артистки СССР может повлечь за собой потерю места на одном из столичных престижных кладбищ.
Как сообщает сайт aif.ru, это заявление прозвучало на фоне информации о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к президенту России Владимиру Путину с петицией о лишении певицы этого высокого звания.
"Раньше народных артистов хоронили на престижном кладбище. Сейчас не знаю как, давно никого не хоронила", — сказала Драпеко.
Также она заявила, что Пугачёвой вряд ли что-то ещё может дать звание народной артистки. Кроме того, Драпеко упомянула, что решение о лишении этого звания может быть принято указом президента Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва купила места на двух разных кладбищах — в Израиле и Москве.
