Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плюс к вкусу или минус к тестостерону: чем оборачивается регулярный приём спортивного питания с солодкой
Отпуск может вырасти на неделю: новая инициатива для всех работающих
Полстакана волшебства: пахнет салатом, а работает как мастер по ремонту стиральных машин
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт

Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?

Шоу-бизнес

Американский певец Брэндон Ховард отказался от участия в международном конкурсе "Интервидение-2025". За три дня до старта проекта он сообщил о невозможности прилететь в Москву по семейным обстоятельствам.

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

В своём видеообращении Ховард представил новую участницу от США.

"Я рад передать честь представлять нашу страну замечательной певице VASSY", — заявил артист.

Организаторы подтвердили, что США представит 42-летняя австралийская певица греческого происхождения VASSY (Василика Карагиоргос).

Она является обладательницей премии EDMA ICON AWARD и автором хитов, занимавших первые места в мировых чартах. Её коллаборации с Tiësto и David Guetta стали мультиплатиновыми в 30 странах.

Телеведущая Яна Чурикова отметила, что певица летит в Москву по греческому паспорту.

"Это, конечно, форс-мажор, но время на номер и репетиции еще есть", — добавила она.

Конкурс "Интервидение-25" пройдёт в Москве. Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Она начнётся 20 сентября в 20:30.

Уточнения

Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Почему все ждут этот фильм? Аффлек и Дэймон вновь сыграют вместе и проверят дружбу на прочность
Аккумулятор превращает радость в беду: как покупка оборачивается ремонтом
Капуста, что пахнет Провансом: старинный русский салат с европейским акцентом
Кремы против старения ускоряют морщины: в чём кроется подвох
Встреча, которую не забудешь никогда: что делает скунс со своими врагами
Кактус может жить десятилетиями, но без правильной зимовки так и не зацветёт
Ананасовая империя: как Бразилия покоряет мир — страна в тройке лидеров
Токсичные призраки среди нас: неожиданные места, куда добрались вечные химикаты
Евросоюз затевает опасную игру с Трампом и Китаем
Индия без лишних купюр: туристам открыли новый способ платить через QR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.