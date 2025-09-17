Интервидение-2025: США удивили заменой участника за три дня до конкурса – кто представит страну?

Американский певец Брэндон Ховард отказался от участия в международном конкурсе "Интервидение-2025". За три дня до старта проекта он сообщил о невозможности прилететь в Москву по семейным обстоятельствам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

В своём видеообращении Ховард представил новую участницу от США.

"Я рад передать честь представлять нашу страну замечательной певице VASSY", — заявил артист.

Организаторы подтвердили, что США представит 42-летняя австралийская певица греческого происхождения VASSY (Василика Карагиоргос).

Она является обладательницей премии EDMA ICON AWARD и автором хитов, занимавших первые места в мировых чартах. Её коллаборации с Tiësto и David Guetta стали мультиплатиновыми в 30 странах.

Телеведущая Яна Чурикова отметила, что певица летит в Москву по греческому паспорту.

"Это, конечно, форс-мажор, но время на номер и репетиции еще есть", — добавила она.

Конкурс "Интервидение-25" пройдёт в Москве. Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Она начнётся 20 сентября в 20:30.

Уточнения

Междунаро́дный музыка́льный ко́нкурс «Интерви́дение-2025» — конкурс песни, который пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение-2025“ в Москве».

