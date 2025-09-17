Строгость или любовь: как Светлана Бондарчук воспитывает детей и кто в семье главный полицейский

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На светском мероприятии, организованном фондом ACTION, Светлана Бондарчук откровенно рассказала о своём видении материнства. В беседе с журналистами Super известная модель и телеведущая поделилась своими принципами воспитания детей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Воздушные шары

Светлана призналась, что считает себя добрым человеком, хотя и признаёт, что иногда может быть не вполне довольна собой.

"Конечно, я могу быть иногда резкой, не такой сосредоточенной на ребёнке, но чем, наверно, становишься взрослее, тем проще с такими эмоциями справляться", — сказала знаменитость.

Бывшая жена Фёдора Бондарчука подчеркнула, что стремится быть мягкой и любящей матерью. По её словам, в их семье существует разделение ролей: если требуется более строгое наказание, эту функцию берёт на себя её супруг. Он может позволить себе поставить сына в угол.

В заключение Светлана добавила, что, несмотря на возможные редкие замечания с её стороны, главным принципом в воспитании для неё остаётся безусловная любовь.