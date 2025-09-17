Автор песни для Лолиты раскрыл секрет работы с певицей: к такому характеру нужно быть готовым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Предприниматель Ибрагим Аушев, написавший песню "Ольга", поделился своими впечатлениями о работе с известной певицей Лолитой Милявской. Он отметил, что артистка произвела на него сильное впечатление своим характером.

Композиция была написана в честь близкого человека, и Лолите очень понравились и слова, и музыка.

"Когда Лолита услышала её впервые, она была глубоко тронута и уже через несколько недель исполнила её на юбилее моей компании. Лолита — очень честный и прямолинейный человек с отменным чувством юмора. Я благодарен ей за интерес к моему творчеству и веру в меня", — сказал Аушев в беседе с порталом "Страсти".

Лолита — не единственная певица, сотрудничающая с Аушевым. Также он работает с Прохором Шаляпиным. Предприниматель считает, что главную песню он пока не написал, но уверен, что всё впереди.

