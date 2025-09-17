Гроб для Анастасии Волочковой: балерина определилась со стилистикой своих похорон

49-летняя балерина Анастасия Волочкова объяснила, какого цвета должен быть её гроб. Знаменитость чётко себе представляет стилистику своих похорон.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Балерина Анастасия Волочкова

Анастасию Волочкову не смутил вопрос о цвете гроба. Звезда балета словно только и ждала такого вопроса, потому что моментально описала дизайн главного траурного атрибута.

Несмотря на молодость, Волочкову иногда посещают мысли о собственной неизбежной смерти.

"Я хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с вензелями золотыми, инициалами "А. В"", — рассказала Анастасия в шоу "Не Пруст".

Она также хочет, чтобы поверх гроба её покрыли белыми розами. Образцом идеального прощания она считает похороны принцессы Дианы.

К слову, давняя просьба балерины похоронить её в пуантах давно стала интернет-мемом.

