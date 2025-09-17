Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала

Актёр Станислав Садальский объяснил, где певица Алла Пугачёва может найти пристанище в случае непредвиденных обстоятельств.
Станислав Садальский рассказал, что в США в одном доме с певицей Барбарой Стрейзанд, живёт его хороший друг, успешный художник Юрий Горбачёв, которого принимали в Америке за племянника Михаила Горбачёва.
Судя по совместным чёрно-белым фотографиям, Юрий Горбачёв лично знаком с Примадонной.
"Юра безумно талантлив, безусловно. И ещё обожает Аллу Пугачёву. Просил ей сегодня передать, если что, дверь в его богатом доме открыта", — написал Садальский в социальных сетях.
Ранее Станислав Садальский объяснил, что думает о свежих откровениях Аллы Пугачёвой. Актёр — один из немногих российских знаменитостей, который публично поздравляет Примадонну с днём рождения.
