Туда дверь всегда открыта: Садальский подыскал для Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, где певица Алла Пугачёва может найти пристанище в случае непредвиденных обстоятельств.

Фото: Инстаграм Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский, художник Юрий Горбачёв и певица Алла Пугачёва

Станислав Садальский рассказал, что в США в одном доме с певицей Барбарой Стрейзанд, живёт его хороший друг, успешный художник Юрий Горбачёв, которого принимали в Америке за племянника Михаила Горбачёва.

Судя по совместным чёрно-белым фотографиям, Юрий Горбачёв лично знаком с Примадонной.

"Юра безумно талантлив, безусловно. И ещё обожает Аллу Пугачёву. Просил ей сегодня передать, если что, дверь в его богатом доме открыта", — написал Садальский в социальных сетях.

