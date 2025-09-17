Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт вынужден отбиваться от хейтеров после того, как заступился за певицу Аллу Пугачёву, которая недавно дала скандальное интервью.

Телеведущий Михаил Ширвиндт
Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт опубликовал фото, на котором его глаза и рот заклеены стикерами. Он пожаловался на то, что ему в директ присылают сообщения, которые начинаются с одной и той же фразы: "А почему бы вам не...? А не хотите ли вы...?".

Экс-ведущему шоу "Я и моя собака" советуют держать своё мнение при себе, рассказывать только про собак или про великого отца, актёра Александра Ширвиндта.

В ответ Михаил Александрович посоветовал отписаться от него всем, кому не нравятся его высказывания.

"Предвосхищая недовольные комменты и к этому посту, повторю ваш любимый хлесткий тезис: "правильно говорят, природа на детях отдыхает", — написал телеведущий.

Ранее Михаил Шахназаров раскритиковал Ширвиндта после его слов о Примадонне.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
