Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой

Телеведущий Михаил Ширвиндт вынужден отбиваться от хейтеров после того, как заступился за певицу Аллу Пугачёву, которая недавно дала скандальное интервью.

Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Михаил Ширвиндт

Михаил Ширвиндт опубликовал фото, на котором его глаза и рот заклеены стикерами. Он пожаловался на то, что ему в директ присылают сообщения, которые начинаются с одной и той же фразы: "А почему бы вам не...? А не хотите ли вы...?".

Экс-ведущему шоу "Я и моя собака" советуют держать своё мнение при себе, рассказывать только про собак или про великого отца, актёра Александра Ширвиндта.

В ответ Михаил Александрович посоветовал отписаться от него всем, кому не нравятся его высказывания.

"Предвосхищая недовольные комменты и к этому посту, повторю ваш любимый хлесткий тезис: "правильно говорят, природа на детях отдыхает", — написал телеведущий.

Ранее Михаил Шахназаров раскритиковал Ширвиндта после его слов о Примадонне.