Стоцкая против скуки: как певица превращает обычные выходные в приключение для детей

Певица Анастасия Стоцкая поделилась с изданием Super подробностями о том, как она проводит время с детьми — Александром и Верой. Артистка отметила, что их семья предпочитает активный и насыщенный досуг.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Московский Кремль

Культурные мероприятия занимают значительное место в их жизни. В их семейных традициях важную роль играет искусство.

"Этим летом мы ходили в Пушкинский музей, в Третьяковскую галерею", — поделилась артистка.

Прогулки по Москве также стали любимым занятием в выходные. Анастасия упомянула, что они с детьми катались на кораблике по реке, наслаждаясь прекрасными видами столицы с воды.

Тем не менее время, проведённое дома, тоже имеет свою ценность, и эти мгновения всегда наполнены теплом и уютом.

"Мы смотрим кино или просто валяемся, играем в какие-нибудь игры, в крокодила, допустим", — рассказала Анастасия.

Ранее в Сети писали, что дети Анастасии Стоцкой подозрительно похожи на певца Филиппа Киркорова. Сама Стоцкая с юмором относится к подобным комментариям и сама не прочь пошутить на эту тему.