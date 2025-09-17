Падение Киркорова на Новой волне: травма заставила его вспомнить о жёстком наставлении Гурченко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной 21 августа во время открытия фестиваля "Новая волна".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров

Как передаёт ТАСС, артист уверяет, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.

"Коленка, конечно, была в тяжёлом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся", — раскрыл Киркоров подробности происшествия.

Он вспомнил наставление певицы Людмилы Гурченко: "Лопни, но держи фасон".

Киркоров отметил, что в момент падения не чувствовал боли и продолжил выступление, а хромота появилась только после выхода со сцены.

Причиной инцидента артист назвал недостаточное количество репетиций.

"Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", — философски заключил певец.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
