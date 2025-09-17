Падение Киркорова на Новой волне: травма заставила его вспомнить о жёстком наставлении Гурченко

Певец Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной 21 августа во время открытия фестиваля "Новая волна".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров

Как передаёт ТАСС, артист уверяет, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.

"Коленка, конечно, была в тяжёлом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся", — раскрыл Киркоров подробности происшествия.

Он вспомнил наставление певицы Людмилы Гурченко: "Лопни, но держи фасон".

Киркоров отметил, что в момент падения не чувствовал боли и продолжил выступление, а хромота появилась только после выхода со сцены.

Причиной инцидента артист назвал недостаточное количество репетиций.

"Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", — философски заключил певец.

