Падение Киркорова на Новой волне: травма заставила его вспомнить о жёстком наставлении Гурченко

Певец Филипп Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной 21 августа во время открытия фестиваля "Новая волна".
Как передаёт ТАСС, артист уверяет, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.
"Коленка, конечно, была в тяжёлом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся", — раскрыл Киркоров подробности происшествия.
Он вспомнил наставление певицы Людмилы Гурченко: "Лопни, но держи фасон".
Киркоров отметил, что в момент падения не чувствовал боли и продолжил выступление, а хромота появилась только после выхода со сцены.
Причиной инцидента артист назвал недостаточное количество репетиций.
"Но ничего… Значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", — философски заключил певец.
Уточнения
Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
