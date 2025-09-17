Был ли любовный треугольник: жена Николаева ответила на слухи о соперничестве с Наташей Королёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Шоу-бизнес

Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова объяснила, почему она никак не могла стать причиной расставания мужа с певицей Наташей Королёвой.

Певец Игорь Николаев с женой и дочкой
Фото: Вк-аккаунт Юлии Проскуряковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Игорь Николаев с женой и дочкой

Юлия Проскурякова уже устала объяснять, что никакого соперничества между ней и Наташей Королёвой никогда не было, так как она встретилась с Николаевым через несколько лет после расставания "дельфина и русалки".

Утомляют Юлию и постоянные сравнения её с Королёвой. По её словам, роднит их только "сбитенькая" фигура.

"Я в жизни Игоря появилась, когда Наташиному ребёнку с Сергеем (Глушко — Прим. ред.) было уже лет пять", — рассказала Проскурякова в интервью певице Наталье Подольской.

Проскурякова заверила, что находится в хороших отношениях с Королёвой. Они всегда приветствуют друг друга на мероприятиях.

"Я не отбивала у неё мужа", — объяснила супруга Игоря Николаева.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на Николаева, который взыскал с неё солидную сумму денег.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
