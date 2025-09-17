Был ли любовный треугольник: жена Николаева ответила на слухи о соперничестве с Наташей Королёвой

Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова объяснила, почему она никак не могла стать причиной расставания мужа с певицей Наташей Королёвой.
Юлия Проскурякова уже устала объяснять, что никакого соперничества между ней и Наташей Королёвой никогда не было, так как она встретилась с Николаевым через несколько лет после расставания "дельфина и русалки".
Утомляют Юлию и постоянные сравнения её с Королёвой. По её словам, роднит их только "сбитенькая" фигура.
"Я в жизни Игоря появилась, когда Наташиному ребёнку с Сергеем (Глушко — Прим. ред.) было уже лет пять", — рассказала Проскурякова в интервью певице Наталье Подольской.
Проскурякова заверила, что находится в хороших отношениях с Королёвой. Они всегда приветствуют друг друга на мероприятиях.
"Я не отбивала у неё мужа", — объяснила супруга Игоря Николаева.
