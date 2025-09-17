Это может дать только отец: Ида Галич объяснила, почему её сыну важно мужское воспитание

Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поведала, как проходят их семейные будни после того, как она стала мамой ещё одного ребёнка.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич с женихом Олегом Ледвичем

Ида Галич рассказала, что смогла уделить время сыну Леону, отдав на время дочку Таню няне.

Она обратила внимание, что мальчик хотя и был рад ужину с мамой, но особенно воодушевился, когда возлюбленный матери, бизнесмен Олег Ледвич, предложил ему более интересное развлечение.

"После ужина Олег забрал его поиграть в приставку и, мне кажется, это обрадовало малыша даже чуточку больше. Ноль процентов осуждения. Сто процентов понимания", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Порадовало Галич то, что под руководством Олега её сын Леон почистил зубы, умылся и подстриг ногти.

"С мужчиной он тоже становится маленьким мужчиной. Такой сразу взрослый", — отметила блогер.

