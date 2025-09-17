Это может дать только отец: Ида Галич объяснила, почему её сыну важно мужское воспитание

Блогер Ида Галич поведала, как проходят их семейные будни после того, как она стала мамой ещё одного ребёнка.
Ида Галич рассказала, что смогла уделить время сыну Леону, отдав на время дочку Таню няне.
Она обратила внимание, что мальчик хотя и был рад ужину с мамой, но особенно воодушевился, когда возлюбленный матери, бизнесмен Олег Ледвич, предложил ему более интересное развлечение.
"После ужина Олег забрал его поиграть в приставку и, мне кажется, это обрадовало малыша даже чуточку больше. Ноль процентов осуждения. Сто процентов понимания", — написала Ида в своём Telegram-канале.
Порадовало Галич то, что под руководством Олега её сын Леон почистил зубы, умылся и подстриг ногти.
"С мужчиной он тоже становится маленьким мужчиной. Такой сразу взрослый", — отметила блогер.
Ранее модель Анастасия Решетова рассказала, как воспитывает сына, рождённого в отношениях с рэпером Тимати в надежде на то, что он станет хорошим и заботливым мужем, когда вырастет.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.