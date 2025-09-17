Смерть Роберта Редфорда: Юрий Лоза вспоминает легендарного актёра

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти звезды кино жанра вестерн Роберта Редфорда.

Фото: Фан-аккаунт Роберта Редфорда ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Роберт Редфорд

Юрий Лоза не прошёл мимо сообщения о кончине актёра Роберта Редфорда, который умер в возрасте 89 лет.

"Он очень красиво старился, ничего не делал со своим лицом и оставался обаятельным до конца дней. Причём, плавно переходя из одного актёрского амплуа а другое, всегда был подтянут, убедителен и органичен", — написала певец в своём Telegram-канале

Особенно Юрию Эдуардовичу запомнилась роль Редфорда в фильме "Афера", где с ним снимался Пол Ньюман.

После успешной кинокарьеры Редфорд стал крупным землевладельцем в штате Юта.

Обратил внимание певец и на то, что звезда вестернов никогда не попадал в публичные скандалы.

