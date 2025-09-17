Смерть Роберта Редфорда: Юрий Лоза вспоминает легендарного актёра

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти звезды кино жанра вестерн Роберта Редфорда.
Юрий Лоза не прошёл мимо сообщения о кончине актёра Роберта Редфорда, который умер в возрасте 89 лет.
"Он очень красиво старился, ничего не делал со своим лицом и оставался обаятельным до конца дней. Причём, плавно переходя из одного актёрского амплуа а другое, всегда был подтянут, убедителен и органичен", — написала певец в своём Telegram-канале
Особенно Юрию Эдуардовичу запомнилась роль Редфорда в фильме "Афера", где с ним снимался Пол Ньюман.
После успешной кинокарьеры Редфорд стал крупным землевладельцем в штате Юта.
Обратил внимание певец и на то, что звезда вестернов никогда не попадал в публичные скандалы.
Ранее Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Джорджо Армани
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.