Полина Диброва или двойные стандарты любовниц: Катя Гордон разбирает ситуацию

Юрист Катя Гордон назвала слова Полины Дибровой стандартной байкой любовницы.
Екатерина Гордон скептически отнеслась к попыткам Полины Дибровой обелить себя после скандальной истории с миллионером Романом Товстиком.
Юрист, ссылаясь не инсайдера, объяснила, что якобы Дмитрий Дибров тоже включился в работу по спасению репутации экс-супруги.
Гордон убеждена, что все попытки Полины представить себя правой в громкой истории не увенчаются успехом. Она убеждена, что все любовницы говорят в таких случаях примерно одно и то же, заверяя, что не виноваты в развале чужой семьи.
Екатерина считает, что спасти репутацию Дибровой может только признание своей вины и публичное покаяние.
Ранее Полина Диброва заявила, что мужчину из семьи увести непросто. Только невыносимая жизнь с женой, по словам Полины, заставила Романа Товстика уйти от супруги и шестерых детей.
