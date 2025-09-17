Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Полина Диброва или двойные стандарты любовниц: Катя Гордон разбирает ситуацию

1:03
Шоу-бизнес

Юрист Катя Гордон назвала слова Полины Дибровой стандартной байкой любовницы.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон скептически отнеслась к попыткам Полины Дибровой обелить себя после скандальной истории с миллионером Романом Товстиком.

Юрист, ссылаясь не инсайдера, объяснила, что якобы Дмитрий Дибров тоже включился в работу по спасению репутации экс-супруги.

Гордон убеждена, что все попытки Полины представить себя правой в громкой истории не увенчаются успехом. Она убеждена, что все любовницы говорят в таких случаях примерно одно и то же, заверяя, что не виноваты в развале чужой семьи.

Екатерина считает, что спасти репутацию Дибровой может только признание своей вины и публичное покаяние.

Ранее Полина Диброва заявила, что мужчину из семьи увести непросто. Только невыносимая жизнь с женой, по словам Полины, заставила Романа Товстика уйти от супруги и шестерых детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
