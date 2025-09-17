Осталось найти маму и жёнушку: почему Егор Крид воспылал желанием стать отцом

Певец Егор Крид внезапно очень сильно захотел иметь детей. Он обратился к подписчицам с просьбой писать ему в директ.

Фото: Инстаграм Егора Крида by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Егор Крид

Егора Крида внезапно охватили сентиментальные чувства. Артисту в социальных сетях попалось трогательное видео с девочкой, которая просила отца-футболиста на экране телевизора показать ей сердечко. Спортсмен отправил ребёнку воздушный поцелуй.

"Передаю послание своей будущей маме моих "папиных дочек" и сыновей! Ты там как? Когда уже увидимся?" — написал под видео певец.

Артист обратился к поклонницам, отметив, что если они умны, красивы и являются его судьбой, то пусть пишут ему в директ. Он убеждён, что встретится со своей избранницей, которая ему предназначена.

На сообщение Крида отреагировал многодетный отец Тимати. Он оставил под видео Егора смайлик в виде красного флага.

Поклонницы Крида всполошились. Они вознамерились побороться за сердце певца.