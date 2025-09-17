Осталось найти маму и жёнушку: почему Егор Крид воспылал желанием стать отцом

Певец Егор Крид внезапно очень сильно захотел иметь детей. Он обратился к подписчицам с просьбой писать ему в директ.
Егора Крида внезапно охватили сентиментальные чувства. Артисту в социальных сетях попалось трогательное видео с девочкой, которая просила отца-футболиста на экране телевизора показать ей сердечко. Спортсмен отправил ребёнку воздушный поцелуй.
"Передаю послание своей будущей маме моих "папиных дочек" и сыновей! Ты там как? Когда уже увидимся?" — написал под видео певец.
Артист обратился к поклонницам, отметив, что если они умны, красивы и являются его судьбой, то пусть пишут ему в директ. Он убеждён, что встретится со своей избранницей, которая ему предназначена.
На сообщение Крида отреагировал многодетный отец Тимати. Он оставил под видео Егора смайлик в виде красного флага.
Поклонницы Крида всполошились. Они вознамерились побороться за сердце певца.
Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.