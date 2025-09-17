Не деньги и подарки: Анастасия Решетова поделилась подходом к воспитанию в сыне уважения к женщинам

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Анастасия Решетова уже задумалась о роли свекрови, готовя своего сына Ратмира к семейной жизни.

Фото: Инстаграм Анастасии Решетовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Анастасия Решетова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с пятилетним сыном Ратмиром, которого она родила в отношениях с рэпером Тимати.

"Мне очень повезло, что я могу наблюдать такое трепетное отношение моего сына ко мне и буду стараться способствовать тому, что он будет проявлять такое же по отношению к своей будущей жене", — написала Анастасия под фотографией.

Она пояснила, что речь идёт не про финансы и подарки. Модель надеется, что её наследник сможет в будущем вызывать улыбку на лице своей возлюбленной.

Решетова мечтает, чтобы Ратмир уважал свою жену, не предавал её и не ранил.

Ранее сообщалось, как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью.