Мне лучше уйти: Алла Пугачёва высказалась после нападок жены Газманова

Певица Алла Пугачёва намеревалась ответить своим обидчиком, однако в последний момент решила сконцентрироваться на более приятных вещах.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях новое фото. На снимке Примадонна улыбается, представая в более привычном образе с объёмной копной волос на голове.

Народная артистка СССР призналась, что хотела выговориться, но потом передумала.

"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь", — написала певица под фотографией.

Интернет-пользователи предположили, что артистка собиралась ответить жене Олега Газманова, которую уязвили слова Пугачёвой о её муже. Марине Газмановой не понравилось то, что певица фамильярно обратилась к певцу, назвав его Олежкой. Она увидела в этом признаки обесценивания.