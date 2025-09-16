Мне лучше уйти: Алла Пугачёва высказалась после нападок жены Газманова

Певица Алла Пугачёва намеревалась ответить своим обидчиком, однако в последний момент решила сконцентрироваться на более приятных вещах.
Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях новое фото. На снимке Примадонна улыбается, представая в более привычном образе с объёмной копной волос на голове.
Народная артистка СССР призналась, что хотела выговориться, но потом передумала.
"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь", — написала певица под фотографией.
Интернет-пользователи предположили, что артистка собиралась ответить жене Олега Газманова, которую уязвили слова Пугачёвой о её муже. Марине Газмановой не понравилось то, что певица фамильярно обратилась к певцу, назвав его Олежкой. Она увидела в этом признаки обесценивания.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.