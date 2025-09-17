Абьюзивные отношения Гарика Мартиросяна: жена шокирует своими откровениями — на фото всё видно

Шоу-бизнес

Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна посетовала на то, что стала жертвой абьюзивных отношений в семье.

Фото: Инстаграм Жанны Мартиросян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков, комик Гарик Мартиросян с женой

Жена Гарика Мартиросяна сделала общее фото с артистами Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.

Скандал после интервью Чумакова, которого обвинили в абьюзе, заставил Жанну задуматься о том, насколько здоровые отношения у неё с мужем. Она пришла к выводу, что Мартиросян её ущемляют.

В доказательство своих слов она показала наглядное фото.

"Кошмар, конечно! На лицо абьюзивные отношения! На фото видно, как муж кусает жену! А вам всем всё равно! Вы же не обращаете на это внимание!" — пошутила женщина.

