Абьюзивные отношения Гарика Мартиросяна: жена шокирует своими откровениями — на фото всё видно

Супруга комика Гарика Мартиросяна Жанна посетовала на то, что стала жертвой абьюзивных отношений в семье.
Жена Гарика Мартиросяна сделала общее фото с артистами Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.
Скандал после интервью Чумакова, которого обвинили в абьюзе, заставил Жанну задуматься о том, насколько здоровые отношения у неё с мужем. Она пришла к выводу, что Мартиросян её ущемляют.
В доказательство своих слов она показала наглядное фото.
"Кошмар, конечно! На лицо абьюзивные отношения! На фото видно, как муж кусает жену! А вам всем всё равно! Вы же не обращаете на это внимание!" — пошутила женщина.
Ранее Алексей Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной.
