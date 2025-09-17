Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, что он думает по поводу причин ранней смерти людей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чипсы

Юрий Лоза иронично отнёсся к результатам исследований американских учёных, которые доказали, что именно нездоровое питание приводит к ранней смерти.

"Да неужели же? А мы-то, дураки, думали, что чипсы из геномодифицированной кукурузной муки и соевого крахмала с добавлением глутамата натрия полезнее для нашего организма, чем обычная картошка!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Отдельно он высказался о напитке кока-коле, который помогает уничтожать ржавчину, пробивает засоры в водопроводных трубах и растворяет стальной шуруп без остатка.

Автор и исполнитель хита "Плот" предположил, что учёным США деньги платят зря.

Лоза предупредил, что человечеству грозит вымирание "от плохой еды и убитой экологии".

Ранее историк моды Александр Васильев привёл шокирующий способ, который помогает ему справляться с проблемами пищеварительной системы.