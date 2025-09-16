Павел Погребняк на красной дорожке: как Мария Погребняк прокомментировала одиночество бывшего мужа

Блогер Мария Погребняк подколола экс-супруга, футболиста Павла Погребняка, который прошёлся по красной дорожке в рамках вручения престижной премии.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк воодушевлённо восприняла информацию о том, что её бывший муж Павел Погребняк присутствует на на премии "Люди Года-2025" от журнала FB.

Она призналась, что сгорает от любопытства, так как хочет увидеть, с кем пришёл на мероприятие Павел.

Мария пошутила, что надеется на то, что футболиста номинировали на звание отец года. У Марии и Павла — трое общих сыновей. Спортсмен принимает деятельное участие в воспитании наследников. Он собственноручно делал ремонт в спальне мальчиков перед 1 сентября.

В итоге Павел Погребняк появился в гордом одиночестве и поспешил поприветствовать экс-супругу.

