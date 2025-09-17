Роковое интервью: как слова Пугачёвой повлияют на будущее Кристины Орбакайте

Продюсер Сергей Дворцов поделился своим мнением о том, как недавнее интервью Аллы Пугачёвой может сказаться на творческом пути её дочери Кристины Орбакайте. По словам Дворцова, исполнительница "Перелётной птицы" оказалась в крайне непростом положении.

Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кристина Орбакайте

Продюсер полагает, что сложности в карьере Орбакайте связаны с ограничениями, возникшими из-за Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).

"Концертов мало, гонораров мало. Если она где-то выступает, то только для своих, кто её хочет видеть. Что будет в будущем? Уйдёт в забвение. 100% это случится в ближайший год", — дал прогноз Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Он также подчеркнул, что высказывания Аллы Пугачёвой в интервью неизбежно отразятся на репутации Кристины.

"В этом интервью Алла Борисовна слишком откровенно выразилась о наших коллегах, об артистах и о врагах. Тем самым она вновь показала своё истинное лицо. В России её не ждут", — отметил Сергей.

Дворцов также привёл в пример разницу в гонорарах: если Алла Пугачёва может рассчитывать на 20—30 миллионов рублей за выступление, то Кристина Орбакайте на данный момент получает значительно меньше — около 6—8 миллионов.