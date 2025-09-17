Яна Рудковская в восторге: как Сальме Хайек удаётся выглядеть на 30 лет моложе

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская поражена тому, насколько молодо выглядит голивудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек.

Фото: Фан-аккаунт Сальмы Хайек ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Сальма Хайек

Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале новое фото Хайек в купальнике. Звезда фильма "От заката до рассвета" недавно отпраздновала свой 59-й день рождения.

"59 оборотов вокруг солнца, и я всё ещё танцую", — отметила Сальма, выразив надежду на то, что старость до неё доберётся не раньше, чем через 20 лет.

Рудковская в шоке от того, что звезда Голливуда совсем не выглядит на свой возраст.

"Ну вот вы бы дали ей почти 60?" — задалась вопросом Яна.

Продюсер предположила, что неувядающая красота актрисы связана с тем, что она замужем за миллиардером Франсуа Пино.

"Плюс внутренние практики — медитация, духовные занятия, косметолог, аппараты, радиочастотные и микрочастотные процедуры", — перечислила процедуры красоты Рудковская, которыми пользуется Хайек.

