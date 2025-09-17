Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия

На одном из недавних масштабных концертов, собравших множество известных артистов, Николай Басков продемонстрировал не только свой вокальный талант, но и отличное самочувствие. За кулисами певец излучал позитив, охотно беседовал с представителями прессы и сыпал остроумными шутками. Многие гости мероприятия отметили, что "Золотой голос России" заметно преобразился: он выглядит свежее и стройнее.
Однако, как выяснилось, перемены коснулись не только внешности артиста. Николай поделился секретом своего преображения, связанным с профессиональной деятельностью.
"Мне раньше говорили: "Николаша, что же ты не бережёшь свой шикарный голос? Не форсируй!" А я думал, что "поддаю" — и это круто. Но потом понял, что годы идут и надо переходить на сдерживающие факторы. Я перестал пользоваться приёмом сильной атаки: теперь пою на дыхании и стараюсь не кричать", — приводит слова Баскова mk.ru.
Кроме того, певец признался, что с некоторых пор перестал рассказывать о личной жизни, поскольку понял, что, как только он касается этой темы и приоткрывает завесу тайны, счастье моментально начинает рушиться.
