119 млн и стеклоблоки: что на самом деле скрывает квартира певицы Славы в Москве

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, похвасталась своей шикарной квартирой в центре Москвы, в которой завершила ремонт.
Певица Слава опубликовала в социальных сетях кадры, на которых продемонстрировала своё жильё, преображённое ремонтом.
Квартиру с видом на Москву-реку и сталинские высотки звезда приобрела в 2024 году за 119 млн рублей. Площадь её жилья составляет 90 кв м.
"А моё холостяцкое гнёздышко почти готово", — написала под кадрами знаменитость.
Холостяцким своё жильё Слава начала называть после слов об окончательно разрыве в с мужем Анатолием Данилицким.
В квартире артистки почти отсутствуют стены. Спальное место отделяются стеклоблоками, которые широко применялись в промышленных зданиях периода Советского Союза.
Она показала, какой шикарный вид открывается из её панорамных окон.
