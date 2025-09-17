119 млн и стеклоблоки: что на самом деле скрывает квартира певицы Славы в Москве

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, похвасталась своей шикарной квартирой в центре Москвы, в которой завершила ремонт.

Фото: Инстаграм певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира певицы Славы

Певица Слава опубликовала в социальных сетях кадры, на которых продемонстрировала своё жильё, преображённое ремонтом.

Квартиру с видом на Москву-реку и сталинские высотки звезда приобрела в 2024 году за 119 млн рублей. Площадь её жилья составляет 90 кв м.

"А моё холостяцкое гнёздышко почти готово", — написала под кадрами знаменитость.

Холостяцким своё жильё Слава начала называть после слов об окончательно разрыве в с мужем Анатолием Данилицким.

В квартире артистки почти отсутствуют стены. Спальное место отделяются стеклоблоками, которые широко применялись в промышленных зданиях периода Советского Союза.

Она показала, какой шикарный вид открывается из её панорамных окон.

