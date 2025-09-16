Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой

Марина Газманова объяснила, что ей не понравилось в интервью Аллы Пугачёвой, в которой Примадонна затронула Олега Газманова.
Супругу Олега Газманова уязвили слова Пугачёва, которая сказала, что певец всегда поддерживал тех, кто обладает силой, властью и деньгами. Примадонна пришла к выводу, что Газманов примитивный человек, так как он "гонит" на её семью.
"В этих словах сразу несколько слоёв. Есть укол про "власть и деньги", есть фамильярное "Олежка", которое звучит обесценивающе. Но за всем этим спрятана обида: "зачем трогать семью?" и ещё глубже — просьба о признании", — написала Марина в социальный сетях.
Она напомнила, что Олег Газманов заявлял, что Пугачёва вызвала в нём боль и разочарование.
Супруга народного артиста России уверена, что слова её мужа находятся "в другой плоскости". Он также, по мнению Марины, сохраняет дистанцию и высказывается уважительно, соблюдая границы.
"В этом диалоге нет победителей", — пришла к выводу Газманова.
