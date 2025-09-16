Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От кладовки к студии мечты: эти дизайнерские уловки подарят простор даже самым крошечным квартирам
Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список
Полтора грамма жизни: зверёк, который дышит 800 раз в минуту
Осень обнажает руки: один яркий лак рушит все правила и делает образ непобедимым
Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции
Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги
Бутерброд лишается статуса: неожиданная альтернатива превращает еду в новый источник сил
Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным
Вся правда о быстрой трансформации: сколько времени тренироваться, чтобы увидеть результат

Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой

1:13
Шоу-бизнес

Марина Газманова объяснила, что ей не понравилось в интервью Аллы Пугачёвой, в которой Примадонна затронула Олега Газманова.

Певец Олег Газманов и певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Олега Газманова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Олег Газманов и певица Алла Пугачёва

Супругу Олега Газманова уязвили слова Пугачёва, которая сказала, что певец всегда поддерживал тех, кто обладает силой, властью и деньгами. Примадонна пришла к выводу, что Газманов примитивный человек, так как он "гонит" на её семью.

"В этих словах сразу несколько слоёв. Есть укол про "власть и деньги", есть фамильярное "Олежка", которое звучит обесценивающе. Но за всем этим спрятана обида: "зачем трогать семью?" и ещё глубже — просьба о признании", — написала Марина в социальный сетях.

Она напомнила, что Олег Газманов заявлял, что Пугачёва вызвала в нём боль и разочарование.

Супруга народного артиста России уверена, что слова её мужа находятся "в другой плоскости". Он также, по мнению Марины, сохраняет дистанцию и высказывается уважительно, соблюдая границы.

"В этом диалоге нет победителей", — пришла к выводу Газманова.

Ранее Пугачёва высказалась об Игоре Николаеве.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Это было отвратительно: Надежду Стрелец раскритиковали в Сети за поведение во время интервью
Визуальный хаос на стенах: оттенки, которые украдут пространство и душевное равновесие из вашей квартиры
Последний вздох гиганта: звезда взорвалась так, что Вселенная содрогнулась от хаоса
Камеры начинают штрафовать водителей: с ноября отсутствие ОСАГО не останется незамеченным
Двойная жизнь сына Ротару: как поддержка ВСУ сочетается с российским бизнесом
Стресс убивает мозг: как 15 минут в день могут спасти ситуацию
Брачный период обернулся травмой: московские врачи спасли игуану после странного поединка
ЕС попал в энергетическую ловушку: пока не может отказаться от нефти и газа из России
Простой лайфхак с мускатной тыквой: готовим сытные медальоны с сыром и грудинкой
Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.