Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью

Шоу-бизнес

Сын известной народной артистки СССР Софии Ротару продолжает выполнять свои налоговые обязательства перед российским государством, несмотря на свою привязанность к Украине. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by RoteArmee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ София Ротару

Руслан Евдокименко, который называет себя патриотом Украины, пытается сохранить право на "Виллу София" в Ялте, которая с самого начала принадлежала его матери, а сейчас находится под угрозой национализации. В 2015 году Руслан получил российский паспорт, а в 2016-м зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, став директором компании, управляющей виллой.

До 2019 года семья получала стабильный доход, превышающий 2 миллиона рублей, и регулярно отчитывалась перед российскими налоговыми органами. Однако в 2020 году компания понесла убытки в размере 6 миллионов рублей, и в 2021 году Евдокименко принял решение ликвидировать бизнес и закрыть ИП.

В условиях угрозы конфискации виллы Ротару была вынуждена переписать её на сына, который по-прежнему имеет российское гражданство и числится владельцем недвижимости. В то же время сама певица продолжает заботиться о вилле, оплачивая услуги по уходу за территорией и налог на имущество в России.