Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции

Певица Монеточка* (признана иноагентом в РФ) столкнулась с серьёзными последствиями открытой критики российской власти. Как сообщает EADaily, её теперь не пускают в ряд стран, что значительно сократило географию её гастролей. Теперь она может бывать только в тех странах, где действует шенгенская виза.
Запрет касается стран, где для россиян предусмотрен безвизовый въезд, к которым относятся Объединённые Арабские Эмираты, Сербия и Турция. Это ограничение также затрагивает Моргенштерна** (признан иноагентом в РФ) и украинского певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.
Ситуация с гастролями Монеточки* и других исполнителей подчёркивает, как политические высказывания могут влиять на карьеру артистов и их возможность выступать за границей.
