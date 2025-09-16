Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дыхание влияет на мозг и мышцы: эффект, который недооценивают спортсмены
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить

Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции

0:54
Шоу-бизнес

Певица Монеточка* (признана иноагентом в РФ) столкнулась с серьёзными последствиями открытой критики российской власти. Как сообщает EADaily, её теперь не пускают в ряд стран, что значительно сократило географию её гастролей. Теперь она может бывать только в тех странах, где действует шенгенская виза.

Певица Монеточка*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Монеточка*

Запрет касается стран, где для россиян предусмотрен безвизовый въезд, к которым относятся Объединённые Арабские Эмираты, Сербия и Турция. Это ограничение также затрагивает Моргенштерна** (признан иноагентом в РФ) и украинского певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

Ситуация с гастролями Монеточки* и других исполнителей подчёркивает, как политические высказывания могут влиять на карьеру артистов и их возможность выступать за границей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить
Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.