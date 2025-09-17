Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польское молчание: Варшава отказалась раскрывать планы сбития БПЛА над Украиной
Китай открыл двери, но не для всех: в какие регионы вам могут отказать во въезде
Такой шанс даётся раз в десятилетие: невероятные полярные сияния
Страусиное яйцо символ гиганта, но природа доказала: бывают и чудовища покрупнее — размеры шокируют
Эти предметы в вашем доме крадут удачу: проверьте уже сейчас
Желудок диктует эмоции: скрытый ритм превращается в источник депрессии и усталости
Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды
Бразильский рис раскрыл тайну: готовим роскошный гратен с креветками, не потратив целое состояние
Протокол на ровном месте: как обычная пробка оборачивается штрафом в тысячу рублей

Искренность или пиар: Дубцова раскритиковала звёзд, помогающих бойцам СВО — что ответил Басков

1:10
Шоу-бизнес

На недавней пресс-конференции, посвящённой благотворительной акции в поддержку военных, разгорелся интересный диалог между Ириной Дубцовой и Николаем Басковым.

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia.org by Djoz23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

Как сообщает Daily Storm, в ходе обсуждения артистка выразила недовольство по поводу некоторых знаменитостей, которые, по её мнению, используют свои благотворительные действия для саморекламы. Она отметила, что многие из них выставляют свои добрые дела напоказ, что, по её мнению, лишает эти поступки искренности.

Дубцова подчеркнула, что истинная помощь должна исходить от сердца и не нуждается в публичном освещении, однако её слова вызвали реакцию у Баскова, который встал на защиту своих коллег.

"Я не согласен с тобой. Если мы не будем подавать пример… и другие сделали для какой-то галочки — и пускай сделали, и слава богу! Лучше что-то делать, чем ничего не делать!" — заявил певец.

После этого Дубцова попыталась прояснить свою позицию, заявив, что патриотизм и помощь нуждающимся — это личный выбор каждого человека.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Ваши сутки могут стать длиннее: причина — Луна
Хитрый план сентябристов: как сотрудники избегают работы летом и отдыхают в бархатный сезон
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Вы пылесосите неправильно! Профи раскрыли секрет, как убирать в 3 раза быстрее
Экс-глава ЕЦБ: газ в Европе в четыре раза дороже, чем в США
Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью
Экология против надёжности: почему новые моторы теряют масло быстрее, чем старые машины теряли ценность
Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью
Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы
Топ-7 веганских продуктов, которые не стоят своих денег — разоблачаем веганскую роскошь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.