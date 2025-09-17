Искренность или пиар: Дубцова раскритиковала звёзд, помогающих бойцам СВО — что ответил Басков

На недавней пресс-конференции, посвящённой благотворительной акции в поддержку военных, разгорелся интересный диалог между Ириной Дубцовой и Николаем Басковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Djoz23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Дубцова

Как сообщает Daily Storm, в ходе обсуждения артистка выразила недовольство по поводу некоторых знаменитостей, которые, по её мнению, используют свои благотворительные действия для саморекламы. Она отметила, что многие из них выставляют свои добрые дела напоказ, что, по её мнению, лишает эти поступки искренности.

Дубцова подчеркнула, что истинная помощь должна исходить от сердца и не нуждается в публичном освещении, однако её слова вызвали реакцию у Баскова, который встал на защиту своих коллег.

"Я не согласен с тобой. Если мы не будем подавать пример… и другие сделали для какой-то галочки — и пускай сделали, и слава богу! Лучше что-то делать, чем ничего не делать!" — заявил певец.

После этого Дубцова попыталась прояснить свою позицию, заявив, что патриотизм и помощь нуждающимся — это личный выбор каждого человека.