Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления

Известный шоумен Прохор Шаляпин решил увеличить стоимость своих выступлений. Теперь за четыре часа на сцене он запрашивает не менее миллиона рублей.

Певец объяснил, что у него были на это свои причины. За последний год он обрёл невероятную популярность, что даёт ему возможность ставить свои условия, в том числе касающиеся цен.

"Я, простите, ничем не хуже Кадышевой или той же Булановой. Да, девочки, конечно, молодцы, но и я, знаете ли, не пальцем деланный и могу себе позволить улучшить своё финансовое благосостояние за счёт своих талантов", — приводит слова Шаляпина Общественная Служба Новостей.

Кроме того, шоумен упомянул о высоких расходах, связанных с поддержанием имиджа. Он нуждается в дорогих процедурах, чтобы сохранять свою привлекательность.

"Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве", — подметил исполнитель.

Несмотря на повышение цен, Прохор уверяет, что интерес к его выступлениям не уменьшился и количество желающих увидеть его на сцене по-прежнему велико.