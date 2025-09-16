Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Шоу-бизнес

Известный шоумен Прохор Шаляпин решил увеличить стоимость своих выступлений. Теперь за четыре часа на сцене он запрашивает не менее миллиона рублей.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Певец объяснил, что у него были на это свои причины. За последний год он обрёл невероятную популярность, что даёт ему возможность ставить свои условия, в том числе касающиеся цен.

"Я, простите, ничем не хуже Кадышевой или той же Булановой. Да, девочки, конечно, молодцы, но и я, знаете ли, не пальцем деланный и могу себе позволить улучшить своё финансовое благосостояние за счёт своих талантов", — приводит слова Шаляпина Общественная Служба Новостей.

Кроме того, шоумен упомянул о высоких расходах, связанных с поддержанием имиджа. Он нуждается в дорогих процедурах, чтобы сохранять свою привлекательность.

"Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве", — подметил исполнитель.

Несмотря на повышение цен, Прохор уверяет, что интерес к его выступлениям не уменьшился и количество желающих увидеть его на сцене по-прежнему велико.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
