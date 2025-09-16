Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших

Певец Прохор Шаляпин опроверг распространившуюся в СМИ информацию о своём концертном райдере.
В интервью "Страстям" он категорически отрицал требования о наличии алкоголя и газированных напитков в гримёрке.
"Это бред сумасшедших! Я никакого отношения не имею к этому райдеру", — заявил Шаляпин.
Он подчеркнул, что не употребляет ни виски, ни кока-колу, отдавая предпочтение добавкам для здоровья.
Артист также опроверг информацию о требовании круглосуточной вооружённой охраны. Единственным подтверждённым пунктом оказались перелёты бизнес-классом.
"Я заслужил уже это", — пояснил певец, добавив, что его гонорары варьируются в зависимости от мероприятия.
Шаляпин призвал публику не доверять непроверенным источникам информации о его рабочих условиях.
Уточнения
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
