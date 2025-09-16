Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших

Певец Прохор Шаляпин опроверг распространившуюся в СМИ информацию о своём концертном райдере.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

В интервью "Страстям" он категорически отрицал требования о наличии алкоголя и газированных напитков в гримёрке.

"Это бред сумасшедших! Я никакого отношения не имею к этому райдеру", — заявил Шаляпин.

Он подчеркнул, что не употребляет ни виски, ни кока-колу, отдавая предпочтение добавкам для здоровья.

Артист также опроверг информацию о требовании круглосуточной вооружённой охраны. Единственным подтверждённым пунктом оказались перелёты бизнес-классом.

"Я заслужил уже это", — пояснил певец, добавив, что его гонорары варьируются в зависимости от мероприятия.

Шаляпин призвал публику не доверять непроверенным источникам информации о его рабочих условиях.

