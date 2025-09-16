Она этим гордится: Ксения Собчак раскрыла неожиданное условие частного концерта Ирины Аллегровой

Журналистка Ксения Собчак раскрыла детали райдера Ирины Аллегровой.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ирина Аллегрова

В интервью с Татьяной Булановой она сообщила, что исполнительница ограничивает количество старых хитов, которые исполняет на корпоративных мероприятиях.

"Она прописывает в контракте, что максимум четыре песни. Обязательное условие — это новый альбом, который, честно говоря, ни одной песни ты там не напоешь. Она этим очень гордится", — пояснила Собчак.

По её словам, Аллегрова специально акцентирует внимание на свежем материале во время выступлений.

Татьяна Буланова в ответ выразила удивление таким подходом. Она подчеркнула, что всегда включает в программу свои главные хиты, уважая ожидания публики.

В качестве примера певица привела коллегу Владимира Кузьмина, отметив, что зрители ждут от артистов в первую очередь знакомые композиции.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).





Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

