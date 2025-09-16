Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет

Она этим гордится: Ксения Собчак раскрыла неожиданное условие частного концерта Ирины Аллегровой

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак раскрыла детали райдера Ирины Аллегровой.

Ирина Аллегрова
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ирина Аллегрова

В интервью с Татьяной Булановой она сообщила, что исполнительница ограничивает количество старых хитов, которые исполняет на корпоративных мероприятиях.

"Она прописывает в контракте, что максимум четыре песни. Обязательное условие — это новый альбом, который, честно говоря, ни одной песни ты там не напоешь. Она этим очень гордится", — пояснила Собчак.

По её словам, Аллегрова специально акцентирует внимание на свежем материале во время выступлений.

Татьяна Буланова в ответ выразила удивление таким подходом. Она подчеркнула, что всегда включает в программу свои главные хиты, уважая ожидания публики.

В качестве примера певица привела коллегу Владимира Кузьмина, отметив, что зрители ждут от артистов в первую очередь знакомые композиции.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Алле́грова (род. 20 января 1952, Ростов-на-Дону) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (2010).
 

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Последние материалы
Прохор Шаляпин опроверг дикие слухи о своём райдере: это бред сумасшедших
Цветущий рай в вашем саду: осенняя посадка миндаля, которая подарит роскошное цветение весной
Газовый кризис возвращается? Европа заполняет хранилища медленнее, чем раньше
Красная линия перейдена: НАТО готовит удар по России из Польши — вы не поверите, как близко
Позор американской журналистики: Трамп объявил войну The New York Times
От любви до презрения: как невинная поза собаки выдаёт её скрытую неприязнь
Нагар превращает глажку в пытку? Вот как вернуть утюгу блеск и лёгкое скольжение
Забудьте о ботоксе: эти масла эффективно разгладят морщины вокруг глаз
Гребем к здоровью: 3 совета для эффективных тренировок после 50 лет
Мне лучше уйти: Алла Пугачёва высказалась после нападок жены Газманова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.