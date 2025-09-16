Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает

Супруга звезды Голливуда Брюса Уиллиса,британская аткриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис, разработала специальную систему общения с тяжелобольным актёром.
В интервью Daily Mail она рассказала о новых методах коммуникации с мужем, который страдает от прогрессирующей афазии и деменции. Модель объяснила, что перешла на невербальное взаимодействие с ним.
"Я не могу спросить его, как он себя чувствует. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза", — поделилась Хеминг-Уиллис.
Она добавила, что важной частью общения стало простое совместное времяпрепровождение без слов.
Ранее Эмма признавала, что решение о переезде Уиллиса в отдельный дом с профессиональными сиделками оказалось правильным.
Это позволило сохранить семейную динамику и обеспечить актёру необходимый медицинский уход. По словам супруги, такой подход помог всей семье адаптироваться к сложным обстоятельствам.
Уточнения
Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант.
