Жена Брюса Уиллиса нашла способ понимать тяжелобольного актёра без слов: вот что она делает

Супруга звезды Голливуда Брюса Уиллиса,британская аткриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис, разработала специальную систему общения с тяжелобольным актёром.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

В интервью Daily Mail она рассказала о новых методах коммуникации с мужем, который страдает от прогрессирующей афазии и деменции. Модель объяснила, что перешла на невербальное взаимодействие с ним.

"Я не могу спросить его, как он себя чувствует. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза", — поделилась Хеминг-Уиллис.

Она добавила, что важной частью общения стало простое совместное времяпрепровождение без слов.

Ранее Эмма признавала, что решение о переезде Уиллиса в отдельный дом с профессиональными сиделками оказалось правильным.

Это позволило сохранить семейную динамику и обеспечить актёру необходимый медицинский уход. По словам супруги, такой подход помог всей семье адаптироваться к сложным обстоятельствам.

