Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список

Певица Татьяна Буланова в интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак заявила, что не считает себя звездой мирового уровня.
В качестве примера истинной знаменитости она привела американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес.
"Я могу сыронизировать на эту тему фразой: "Звезда пришла" — но только в качестве стёба. Я ремесленник, это точно могу сказать", — пояснила Буланова.
При этом певица назвала российских публичных лиц, которых признаёт настоящими звёздами. В этот список вошли Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих и Владимир Путин.
Ранее Буланова уже высказывалась о месте Пугачёвой в российском шоу-бизнесе, отметив, что не считает себя её преемницей.
Уточнения
Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.
