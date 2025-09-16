Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима не остановит ваши пионы! Защитите их правильно, и забудьте о проблемах цветения
Американский натиск не прошёл: Индия отстаивает свои интересы в торговых переговорах
От кладовки к студии мечты: эти дизайнерские уловки подарят простор даже самым крошечным квартирам
Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой
Полтора грамма жизни: зверёк, который дышит 800 раз в минуту
Осень обнажает руки: один яркий лак рушит все правила и делает образ непобедимым
Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции
Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги
Бутерброд лишается статуса: неожиданная альтернатива превращает еду в новый источник сил

Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список

0:50
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова в интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак заявила, что не считает себя звездой мирового уровня.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Татьяна Буланова

В качестве примера истинной знаменитости она привела американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес.

"Я могу сыронизировать на эту тему фразой: "Звезда пришла" — но только в качестве стёба. Я ремесленник, это точно могу сказать", — пояснила Буланова.

При этом певица назвала российских публичных лиц, которых признаёт настоящими звёздами. В этот список вошли Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих и Владимир Путин.

Ранее Буланова уже высказывалась о месте Пугачёвой в российском шоу-бизнесе, отметив, что не считает себя её преемницей.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Наука и техника
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Американский натиск не прошёл: Индия отстаивает свои интересы в торговых переговорах
От кладовки к студии мечты: эти дизайнерские уловки подарят простор даже самым крошечным квартирам
Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список
Он вам не Олежка: жена Газманова ответила на нападки Аллы Пугачёвой
Полтора грамма жизни: зверёк, который дышит 800 раз в минуту
Осень обнажает руки: один яркий лак рушит все правила и делает образ непобедимым
Пятна на кожуре пугают, но плод съедобен: как отличить болезнь от физиологической реакции
Дождь может простить ошибки, а снег — никогда: погода диктует правила и меняет ритм дороги
Бутерброд лишается статуса: неожиданная альтернатива превращает еду в новый источник сил
Забудьте о лавровом листе: всего одна щепотка этой пряности, и бульон станет бесподобным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.