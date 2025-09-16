Татьяна Буланова раскрыла, кого считает настоящими звёздами: неожиданный список

Певица Татьяна Буланова в интервью на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак заявила, что не считает себя звездой мирового уровня.

В качестве примера истинной знаменитости она привела американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес.

"Я могу сыронизировать на эту тему фразой: "Звезда пришла" — но только в качестве стёба. Я ремесленник, это точно могу сказать", — пояснила Буланова.

При этом певица назвала российских публичных лиц, которых признаёт настоящими звёздами. В этот список вошли Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Алиса Фрейндлих и Владимир Путин.

Ранее Буланова уже высказывалась о месте Пугачёвой в российском шоу-бизнесе, отметив, что не считает себя её преемницей.

