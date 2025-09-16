Это было отвратительно: Надежду Стрелец раскритиковали в Сети за поведение во время интервью

Журналистка Надежда Стрелец столкнулась с массовой критикой после публикации интервью с ведущей шоу "Натальная карта" Олесей Иванченко.
В Сети стали вирусными отрывки беседы, где Стрелец позволяет себе резкие высказывания в адрес гостьи. В частности, она назвала Иванченко "глупой" и систематически обесценивала её достижения.
Пользователи социальных сетей единодушно осудили такое поведение. В комментариях отмечали токсичность и непрофессионализм Стрелец.
"Всё интервью принижает, отвратительно", "Забыла, что у неё интервью, а не прожарка", — написали критики.
Многие зрители выразили сочувствие гостье, оказавшейся в неудобной позиции.
К слову, это не первый случай, когда Стрелец оказывается в центре скандала. Ранее её уже критиковали за непопулярные советы по привлечению "денежной энергии" и жалобы на отдых с детьми.
Уточнения
Наде́жда И́горевна Стреле́ц (род. 16 мая 1980, Воронеж) — российская журналистка и блогер.
