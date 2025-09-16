Скандал с Пугачёвой не утихает: бывший муж певицы сделал неожиданное заявление после её интервью

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Аллы Пугачёвой, музыкальный продюсер Евгений Болдин, поддержал её скандальное интервью.

Фото: instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Максим Галкин и Алла Пугачёва

В беседе с Daily Storm он заявил, что все слова артистки, сказанные в беседе с журналисткой Катериной Гордеевой*, являются правдой.

"Всё четко. Как было, так и есть — ведь я участник всего этого жизненного процесса. Чистое и хорошее интервью!" — отметил Болдин.

Он также прокомментировал критику в адрес Пугачёвой, назвав её оппонентов "слабыми духом людьми".

Напомним, в интервью артистка назвала лишь два своих брака настоящими — с актёром и артистом цирка Миколасом Орбакасом и юмористом Максимом Галкиным**.

Свой союз с Болдиным певица объяснила необходимостью выехать за границу в советское время. Её экс-супруг не стал оспаривать эти слова, подтвердив достоверность рассказа.

* признана в РФ иноагентом по решению Минюста

** признан в РФ иноагентом по решению Минюста

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Евгений Борисович Болдин (род. 13 апреля 1948, Москва) — музыкальный продюсер, третий муж Аллы Пугачёвой.

