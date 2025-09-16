Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder

Шоу-бизнес

Блогер Алёна Водонаева рассмотрела знаменитого мошенника Шимона Хаюта, о котором Netflix снял фильм "Аферист из Tinder". Она оказалась поражена тому, как женщины поддавались чарам такого неказистого мужчины.

Аферист из Тиндера Шимон Хают
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аферист из Тиндера Шимон Хают

Алёна Водонаева не прошла мимо новости о том, что на днях афериста задержали в Грузии. Сетевой ловелас, которому удалось обмануть сотни женщин на 10 миллионов долларов, притворялся сыном алмазного магната Льва Леваева.

Звезда "Дома-2" не считает афериста каким-то особо красивым мужчиной.

"Девочки, я не понимаю, как может такое чмо в лейблах на туловище 170 сантиметров кому-то нравиться. …. напомаженный любитель фотографироваться в тачках и на борту самолёта. Это же адовый антисекс", — написала под фото мужчины Алёна в своём Telegram-канале.

Она признала, что женщины склонны к ошибкам в период овуляции, однако всё равно не может взять в толк, как этому "лохочучелу" удавалось затуманить мозги представительницам прекрасного пола.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
