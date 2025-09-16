Почему успех Бузовой оказался костью в горле для Собчак — мнение Степана Меньщикова

В интервью порталу Teleprogramma.org Степан Меньщиков, известный по участию в телепроекте "Дом-2", прокомментировал недавние высказывания Ксении Собчак в адрес Ольги Бузовой. Собчак подвергла критике достижения Бузовой, заявив, что её популярность обусловлена лишь трудолюбием.

Меньщиков, анализируя ситуацию, провёл параллели между карьерными траекториями обеих звезд. Он подчеркнул, что стартовые условия у них были совершенно разными. Собчак, по его словам, выросла в привилегированной среде, будучи дочерью влиятельного политика. Бузова же начинала свой путь как рядовая участница "Дома-2".

Меньщиков отметил значительный прогресс Бузовой, которая, по его мнению, смогла добиться большего, чем Собчак, пройдя путь от участницы до ведущей, а затем и певицы. Он подчеркнул, что Ксении не даёт покоя тот факт, что Бузова смогла добиться чего-то самостоятельно.

"Вы представляете, какая трансформация? Бузова переросла саму Собчак. Поэтому Собчак и говорит об этом. Ей завидно. Она хочет обесценить Олю", — высказался Степан Меньщиков.