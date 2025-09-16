Новая реальность или абсурд? Ксения Собчак делится впечатлениями о новом романе Пелевина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак оценила новое произведение писателя Виктора Пелевина задолго до официального релиза книги.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Собчак призналась, что Пелевин является одним из её любимых авторов, поэтому она поспешила прочесть его новый роман "A Sinitra".

"В произведении Пелевин довёл свою любимую тему "что реально, а что нет" до максимума и абсурда. С одной стороны — очень погружает и отвлекает, да так, что потом сложно вернуться в реальность", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что писатель, давно не появляющийся в публичном поле, в своей книге поднимает малоприятные вопросы, ответы на которые мало кому придутся по душе. Собчак уточнила, что произведение Пелевина похоже на классическую видеоигру с культурными отсылками и передовыми философскими мыслями.

"Уверена, что читатели и в этот раз разделятся на два лагеря: "ничего не понял, но было круто" и "понял всё, и от этого стало еще страшнее", — выразила своё мнение Ксения.

Она посоветовала роман к прочтению только тем, кто готов к "большому интеллектуальному трипу". Собчак считает, что Пелевин предстал на страницах своего произведения новым, живым и масштабным.

Ранее Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
