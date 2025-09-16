Ксения Собчак вычислила уловку в брендовых магазинах: теперь там она точно не купит вещи

Журналистка Ксения Собчак высмеяла бренды, которые создают вокруг своей продукции ложный ажиотаж, искусственно создавая очереди в магазинах.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале слова основателя модного бренда Brunello Cucinelli, который предупреждал, что игры с эксклюзивностью могут закончиться плохо для марки.
Журналистка полностью согласна с таким выводом.
"Я никогда не захожу в магазин, если вижу очередь. Потому что я не готова стоять в очереди ни за сосисками, ни за колготками, как в 90-е, ни тем более за люксовыми товарами", — выразила своё мнение Ксения.
Она уверена, что бренды потеряют клиентов, если будут увлекаться подобными приёмами.
