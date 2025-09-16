Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили не поддержал позицию юриста Кати Гордон по делу блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

В эфире своего авторского шоу "Каково?!" он подверг разгромной критике её заявление о недопустимости тюремного заключения для медийных фигуранток.

Кушанашвили оспорил основной аргумент Гордон об отсутствии тяжести преступлений. Он акцентировал внимание на возможном масштабе ущерба от действий обвиняемых.

"А что, если Блиновской люди носили последние деньги?" — заявил журналист, обращаясь к правозащитнице.

Эмоциональная реакция Кушанашвили была вызвана выступлением Гордон на публичном мероприятии. Ранее юрист заявила, что блогеры не заслуживают тюрьмы, поскольку не представляют опасности и имеют детей.

Журналист же указал, что такой публицистический подход игнорирует интересы возможных пострадавших.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
