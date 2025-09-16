Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Полина Диброва уверена, что не она стала причиной ухода своего возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика, от жены Елены Товстик.

Фото: Телеграм-канала Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Полина Диброва

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва объяснила, что разрушить чужую семью сложно. Она считает, что предпринимателя-миллиардера попросту довели.

По ее словам, бизнесмен решил уйти от жены, поскольку в их семье были серьёзные проблемы.

"Ты может быть сколько угодно в любовницах, но мужчину сложно увести… Чтобы он бросил шесть детей, ушёл в никуда, съёмные дома, это что надо сделать! Для него это кошмар кошмарный" — объяснила Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Блогер убеждена, что у неё никто не сумел бы увести мужа, так как её вклад в отношения был весомый. Среди своих достоинств она назвала честность и любовь.

Ранее Товстик заявил о готовности завести общих с Дибровой детей.