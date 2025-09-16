Надо было мужика так довести: Полина Диброва рассказала о невыносимой жизни в семье Романа Товстика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Полина Диброва уверена, что не она стала причиной ухода своего возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика, от жены Елены Товстик.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва объяснила, что разрушить чужую семью сложно. Она считает, что предпринимателя-миллиардера попросту довели.

По ее словам, бизнесмен решил уйти от жены, поскольку в их семье были серьёзные проблемы.

"Ты может быть сколько угодно в любовницах, но мужчину сложно увести… Чтобы он бросил шесть детей, ушёл в никуда, съёмные дома, это что надо сделать! Для него это кошмар кошмарный" — объяснила Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Блогер убеждена, что у неё никто не сумел бы увести мужа, так как её вклад в отношения был весомый. Среди своих достоинств она назвала честность и любовь.

Ранее Товстик заявил о готовности завести общих с Дибровой детей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
