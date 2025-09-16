Американский президент против прессы: что стоит за иском Трампа на 15 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов. Ответчиками по делу выступили газета The New York Times, издательство Penguin Random House и группа журналистов. Исковое заявление было подано в суд штата Флорида.
Поводом для разбирательства стали несколько публикаций. Трамп оспаривает статью о его непригодности для должности главы государства, вышедшую до выборов 2024 года. Также в иске упомянута книга "Счастливый неудачник", где исследуется история его финансовых успехов.
"The New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, порочить и клеветать на меня, и этому есть предел", — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.
Он обвинил издание в работе на Демократическую партию и незаконной поддержке кандидатов.
Для Трампа это уже не первый подобный судебный процесс. Ранее он добился многомиллионных компенсаций от Paramount и ABC News. В июле текущего года им был подан иск на 20 миллиардов долларов против The Wall Street Journal.
Уточнения
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
The New
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.