Американский президент против прессы: что стоит за иском Трампа на 15 млрд долларов

Шоу-бизнес

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов. Ответчиками по делу выступили газета The New York Times, издательство Penguin Random House и группа журналистов. Исковое заявление было подано в суд штата Флорида.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

Поводом для разбирательства стали несколько публикаций. Трамп оспаривает статью о его непригодности для должности главы государства, вышедшую до выборов 2024 года. Также в иске упомянута книга "Счастливый неудачник", где исследуется история его финансовых успехов.

"The New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, порочить и клеветать на меня, и этому есть предел", — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

Он обвинил издание в работе на Демократическую партию и незаконной поддержке кандидатов.

Для Трампа это уже не первый подобный судебный процесс. Ранее он добился многомиллионных компенсаций от Paramount и ABC News. В июле текущего года им был подан иск на 20 миллиардов долларов против The Wall Street Journal.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

 
The New York Times, традиционная транскрипция — «Нью-Йорк таймс» (в переводе с англ. — «Нью-Йоркские времена») — американская ежедневная газета, издающаяся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
