Новые детали развода Дибровых: жена ведущего рассказала о его странной реакции на признание в измене

Блогер Полина Диброва призналась, что просила совета у духовника, прежде чем рассказать своему мужу, телеведущему Дмитрию Диброву, о романе с бизнесменом Романом Товстиком.
Полина Диброва поведала, что она не хотела обманывать супруга. По её словам, шоумен сначала не поверил в её откровенное признание.
Блогер отметила, что ей было тяжело открыть Диброву душу.
"Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом", — рассказала Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.
Полина объяснила, что после признания в неверности супруг заподозрил её в сумасшествии, а потом они несколько месяцев обсуждали сложившуюся ситуацию.
Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский раскрыл, что получит жена телеведущего после развода.
