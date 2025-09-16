Новые детали развода Дибровых: жена ведущего рассказала о его странной реакции на признание в измене

Блогер Полина Диброва призналась, что просила совета у духовника, прежде чем рассказать своему мужу, телеведущему Дмитрию Диброву, о романе с бизнесменом Романом Товстиком.

Полина Диброва поведала, что она не хотела обманывать супруга. По её словам, шоумен сначала не поверил в её откровенное признание.

Блогер отметила, что ей было тяжело открыть Диброву душу.

"Я к этому готовилась, в том числе советовалась с духовником. У меня есть и психолог. Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом", — рассказала Полина в беседе с журналисткой Лаурой Джугелией.

Полина объяснила, что после признания в неверности супруг заподозрил её в сумасшествии, а потом они несколько месяцев обсуждали сложившуюся ситуацию.

