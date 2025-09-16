Ольга Орлова предъявила мужу ультиматум: какая сумма заставит её сидеть дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова объяснила, сколько должен зарабатывать её муж, чтобы она даже не помышляла о работе.

Певица Ольга Орлова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Орлова

Ольга Орлова ответила на вопрос блогера Наташи Гасанхановой, которая поинтересовалась, какая сумма, полученная от супруга, заставила бы её забыть о необходимости самостоятельно зарабатывать деньги.

"Не хотела бы сейчас напугать своего мужа. Ну 10 миллионов", — сказала экс-солистка группы "Блестящие".

Певица заверила, что дом она свой тоже ценит, но прекращать работать не хочет.

"Я не знаю, что должно задержать меня дома. Это не потому, что я не люблю свой дом и рвусь оттуда", — объяснила Ольга.

Артистка предвидела очередные нападки в свой адрес. Она уверена, что её после этого интервью назовут плохой матерью.

Ранее Ольга Орлова с юмором опровергла слухи об аутизме дочери.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
